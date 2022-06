Apostas esportivas em eSports: quais jogos apostar?

Da Redação

Seja como jogador, espectador ou mesmo apostador, os eSports, ou esportes eletrônicos, garantem a diversão de pessoas no mundo todo. Afinal, não faltam jogos, torneios e público para conferir o desempenho dos melhores cyberatletas.

Além disso, é notável que os eSports estão em alta quando o catálogo de eventos de plataformas como Betano estão recheadas de torneios. Mas é importante notar que apesar disso, há sites que não disponibilizam apostas em esportes eletrônicos ou têm número reduzido de jogos.

Ter acesso a sites especializados no assunto e que fazem transmissão ao vivo, como o http://strafe.com/ poderá ser um grande importante. Pois, neste sentido, o apostador terá melhores condições de fazer análises antes de apostar.

Inclusive ao entender melhor como funcionam as casas de apostas, o que são as odds, se há bônus de boas-vindas e promoções especiais e muito mais.

Então, se você quer dar palpites, mas não sabe em quais jogos apostar em eSports, siga em frente.

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

Um velho conhecido dos brasileiros, o famoso CS fez parte da vida de muitos adolescentes que se divertiam em lan houses no início dos anos 2000. Mas foi sua última versão, criada em 2012 que entrou no rol dos eSports e é um dos jogos de maior popularidade e importância, o CS:GO, com influencers como Gaules tornando-se muito famosos.

O jogo multiplataforma é dividido em dois principais grupos: contraterroristas e terroristas, sendo cinco jogadores de cada lado no Modo Competitivo. O objetivo principal é o domínio de mapas, a implantação e explosão de bomba e/ou a eliminação de todos os contraterroristas.

League of Legends (LoL)

League of Legends é um jogo de estilo RPG desenvolvido pela Riot Games em 2009, multijogador, com duas equipes de cinco jogadores cada. Assim como o CS:GO, a conquista de território é determinante para a vitória de uma equipe.

Afinal, ao conquistar territórios, o time (e os jogadores, individualmente) ganham pontos de experiência. Assim, é possível comprar itens que ajudarão no combate e derrota do adversário, vencendo o jogo.

Recentemente tivemos o início do 2º Split do CBLOL (Campeonato Brasileiro de League of Legends), que dá chances de apostar.

Dota 2

Outro jogo que está no radar dos apostadores é o Defense of The Ancients 2, popularmente conhecido como Dota 2. Desenvolvido pela Valve, o game também tem como objetivo desenvolver estratégias para conquistar mapas, dividido em três partes.

Além disso, as equipes devem defender suas torres, enquanto ataca as do adversário, e conquistar a base inimiga. Portanto, no fim das contas, o número de mortes não é determinante para quem vencerá a partida, e sim a conquista do território inimigo.

Free Fire

O mais novo jogo de nossa lista é um grande sucesso entre jogadores recreativos, profissionais e até famosos. O Free Fire foi lançado em 2017 e desenvolvido pela 111dots Studio e nada mais é do que um jogo de sobrevivência.

Diferentemente dos jogos em equipe, o objetivo do jogo é se tornar o único sobrevivente de uma ilha. Mas para isso, o jogador deverá coletar armas espalhadas pelo local e eliminar os adversários, até restar somente ele.

Mercados de apostas e transmissão ao vivo

Apesar de haver algumas semelhanças entre alguns destes jogos, nem sempre os mercados de apostas serão os mesmos. E quando falamos de mercados de apostas, falamos dos tipos de apostas possíveis de serem feitas nos jogos nos mais diversos esportes.

Então, além de ficar por dentro do calendário de torneios de cada jogo, é importante acompanhar os mercados de apostas. E, obviamente, as odds, que determinam o cenário e os ganhos de um jogador em caso de acerto nas apostas.

As plataformas também podem oferecer a possibilidade de acompanhar os eventos em tempo real via live streaming. No entanto, quando se trata de eSports, não é difícil encontrar a cobertura de torneios e jogos via Twitch ou outros canais de streaming.

Ver ao vivo o que está acontecendo poderá ser um grande aliado, junto com estudo de estatísticas, desempenho e histórico de uma equipe. Neste sentido, procure informações em canais oficiais ou mesmo em sites especializados no assunto para ter acesso a notícias confiáveis.

