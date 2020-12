Apostas do Paraná acertam a quina; prêmio da Mega-Sena vai a R$ 32 milhões - TNOnline

Continua após publicidade

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena do concurso 2.324, sorteadas no sábado (5) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. O prêmio em jogo era de R$ 11 milhões.

Os números sorteados foram 02 -16 – 19 – 31 – 43 - 60.

A estimativa de prêmio do concurso 2.3245, a ser sorteado nesta quarta-feira (8), é de R$ 32 milhões.

A quina teve 43 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber 58.591,46. Dois acertadores eram do Paraná, das cidade de Cascavel e de Curitiba.

A quadra teve 3.451 apostas ganhadoras e cada uma delas vai receber R$ 1.042,94.

Por, Bem Paraná