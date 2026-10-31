Apostas de Apucarana e Arapongas faturam a quadra da Mega-Sena; prêmio principal acumula em R$ 42 milhões

Apostadores de Apucarana e Arapongas estão entre os paranaenses premiados no concurso 3079 da Mega-Sena, realizado na noite desta sexta-feira (30). Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas (05 – 09 – 16 – 40 – 41 – 59), o prêmio principal acumulou. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o próximo concurso, agendado para este domingo (1º de novembro), pague R$ 42 milhões.

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Embora o Paraná não tenha registrado nenhum ganhador com cinco acertos (quina), o estado teve 72 apostas que cravaram quatro números (quadra). Cada um desses bilhetes vai receber o prêmio de R$ 783,10. Na região, a sorte sorriu para dois apostadores: um que registrou seu jogo em Apucarana e outro em Arapongas. A capital do estado, Curitiba, concentrou o maior número de vencedores, com 20 bilhetes premiados.

Além de Apucarana, Arapongas e Curitiba, o prêmio da quadra também saiu para apostadores de diversas outras cidades paranaenses, incluindo Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, São José dos Pinhais, Toledo e Araucária. Em âmbito nacional, a quina contemplou 12 apostas pelo Brasil, garantindo R$ 50.706,28 para cada uma, enquanto a quadra registrou um total de 1.110 bilhetes vencedores em todo o país.