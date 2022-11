Apostas da Mega da Virada começam na próxima semana

Da Redação

Começam na próxima quarta-feira, 16, as apostas para a Mega-Sena da virada

Começam na próxima quarta-feira, 16, as apostas para a Mega-Sena da virada. O sorteio será no dia 31 de dezembro. O prêmio estimado é de R$ 450 milhões — o maior da história das Loterias Caixa.

O prêmio da Mega da Virada não acumula, portanto, se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto dos seis números, o prêmio será dividido entre os acertadores dos cinco números e assim por diante.

Como apostar na Mega-Sena da Virada?

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, com volante específico da Mega da Virada, nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android. O valor de uma aposta simples, com seis dezenas, é de R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Bolão

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Unidades Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão. Em caso de Bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos.

Com informações, GMC Online.

