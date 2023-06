Apostador leva sozinho prêmio de R$ 51 milhões da Mega-Sena

Um único apostador teve a sorte de levar o prêmio da Mega-Sena sorteado na noite deste sábado, 17. A aposta de Guarapari, no Espírito Santo, leva para casa um prêmio incrível de R$51.774.681,61. Os seis números vencedores foram: 11, 14, 16, 30, 32, 46.

Outras premiações

Além do feliz milionário capixaba, os resultados do concurso 2602 da Mega-Sena trouxeram alegria para pelo menos 90 apostas premiadas com cinco acertos, 08 delas no Paraná. O prêmio da quina ficou em R$44.054,71 para cada acertador.

Outros 5.096 ganhadores tiveram quatro acertos, sendo 02 em Apucarana e 03 em Arapongas. Cada apostador faturou R$1.111,50.

