Apostador ganha sozinho prêmio de R$ 60,9 milhões

A Mega-Sena vai pagar um prêmio estimado em R$ 60,9 milhões a um acertador de Mogi-Mirim (SP) das seis dezenas do Concurso 2.398, que foi sorteada na noite desta terça-feira (17), em São Paulo. Os números foram sorteados a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 08 - 17 - 30 - 36 - 54 - 59.

O acertador do prêmio fez uma aposta simples na Lotérica Dias da Sorte, na Vila Universitária em Mogi-Mirim.

A quina teve 78 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 43.757.99 e a quadra teve 5.421 apostas ganhadoras, com prêmios de R$ 899,44.

No próximo concurso, com sorteio na quinta-feira (12), o prêmio estimado é de R$ 2,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h de hoje nas casas lotéricas, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa. Clientes do banco podem usar o Internet Banking Caixa.

O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

Com informações da Agência Brasil