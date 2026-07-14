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Apostador fatura prêmio de R$ 477 mil sozinho ao acertar a Lotomania 2949

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (15), é de R$ 600.000,00

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 08:32:19 Editado em 14.07.2026, 08:33:29
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Apostador fatura prêmio de R$ 477 mil sozinho ao acertar a Lotomania 2949
Autor A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00 - Foto: Reprodução

A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (13), o concurso 2949, e premiou um apostador com R$ 477.802,13 para quem acertou 20 dezenas, que foram 02, 03, 07, 09, 15, 19, 21, 23, 59, 62, 66, 67, 70, 77, 79, 84, 91, 92, 93, 98.

O sortudo é morador de Porto Velho (RO), e realizou sua aposta através de canais eletrônicos.

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📰 LEIA MAIS: Três apostas acertam na Lotofácil 3734 e faturam prêmio de R$ 473 mil cada

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 1 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 169.885,20.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 48 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.212,05.

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Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 387 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 274,36.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2383 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 44,55.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 10254 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,35.

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (15), é de R$ 600.000,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

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Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.

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