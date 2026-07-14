Apostador fatura prêmio de R$ 477 mil sozinho ao acertar a Lotomania 2949
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (15), é de R$ 600.000,00
A Lotomania realizou mais uma edição nesta segunda (13), o concurso 2949, e premiou um apostador com R$ 477.802,13 para quem acertou 20 dezenas, que foram 02, 03, 07, 09, 15, 19, 21, 23, 59, 62, 66, 67, 70, 77, 79, 84, 91, 92, 93, 98.
O sortudo é morador de Porto Velho (RO), e realizou sua aposta através de canais eletrônicos.
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Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 1 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 169.885,20.
Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 48 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.212,05.
Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 387 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 274,36.
Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 2383 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 44,55.
Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 10254 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,35.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quarta (15), é de R$ 600.000,00.
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Apostas
A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.