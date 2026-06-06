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Apostador acerta sozinho as dezenas da Quina e ganha mais de R$ 19 milhões

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (06), é de R$ 600.000,00

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.06.2026, 09:22:40 Editado em 06.06.2026, 09:23:03
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Apostador acerta sozinho as dezenas da Quina e ganha mais de R$ 19 milhões
Autor A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00 - Foto: Reprodução

A Quina realizou mais uma edição nesta sexta (05), o concurso 7043, e premiou apostadores com R$ 19,3 milhões para quem acertou 5 dezenas, que foram 10, 20, 21, 29, 46.

📰 LEIA MAIS: Cinco apostas acertam as 15 dezenas na Lotofácil e faturam mais de R$ 1,7 milhão

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Entre os que acertaram as 5 dezenas, 1 aposta ganhadora, levando para casa R$ 19,31 milhões. Apostas premiadas com 5 dezenas:

Cariacica/ES
1 aposta ganhou o prêmio para 5 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 86 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 9.235,38.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 7282 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 103,87.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 171935 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 4,39.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será no sábado (06), é de R$ 600.000,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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