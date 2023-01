Aposta única leva prêmio de R$ 7 bilhões na loteria americana

Da Redação

Sortudo levou US$ 1,3 bilhões sozinho

Muita gente acredita que a sexta-feira (13) é um dia que emana muito azar. Mas para um morador do estado de Maine, nos Estados Unidos, ganhou sozinho o prêmio acumulado de US$ 1,35 bilhão, o equivalente a cerca de R$ 7 bilhões, na loteria americana Mega Millions.

A Mega Millions estava desde outubro sem um ganhador, o que levou ao acúmulo do prêmio. Na última rodada, um único bilhete acertou os seis números do jogo e levou o prêmio total. Os números sorteados foram: 14, 30, 43, 45, 46 e 61. Esse é o segundo maior prêmio já sorteado na Mega Millions. O maior prêmio foi de US$ 1,5 bilhão, que saiu para um único bilhete em 2018. É a quarta vez que a loteria chega a um prêmio de valor bilionário. Com isso, o próximo sorteio terá valor de US$ 20 milhões.

O ganhador dessa bolada tem a opção de escolher entre duas formas de receber a quantia: Uma primeira parcela imediata, seguida de parcelas anuais ao longo de 29 anos; Ou receber um valor menor, só que de uma única vez. Os vencedores estão submetidos a impostos, o que também leva à redução significativa do prêmio, em caso da opção de recebimento único. Não é necessário morar ou ser cidadão americano para apostar e receber o prêmio em caso de vitória.

Com informações do UOL.

