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QUEM SERÁ O SORTUDO?

Aposta única leva mais de R$ 1,5 milhão na Lotofácil concurso 3683; saiba onde

As dezenas sorteadas foram: 02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 19 - 20 - 24 - 25

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 23:29:24 Editado em 12.05.2026, 23:29:19
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Aposta única leva mais de R$ 1,5 milhão na Lotofácil concurso 3683; saiba onde
Autor O prémio anunciado para o concurso 3684, que será sorteado nesta quarta-feira (13) é de R$ 2 milhões - Foto: Divulgação

Uma única aposta acertou os 15 números da Lotofácil concurso 3683 e faturou o prémio de R$1.591.770,21. A aposta foi feita via canais eletrónicos por um morador do município de Altamira (PA). O apostador fez um jogo de 16 números.

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As dezenas sorteadas foram: 02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 19 - 20 - 24 - 25

O prémio anunciado para o concurso 3684, que será sorteado nesta quarta-feira (13) é de R$ 2 milhões.

Como jogar

• Escolha seus números: marque entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante.

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• Ganhe prêmios: fature prêmios ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Aposta facilitada

Surpresinha: deixe que o sistema escolha os números para você, tornando sua aposta ainda mais prática.

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Teimosinha: concorra com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos.

Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

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