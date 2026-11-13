Aposta única fatura R$3 milhões na Lotofácil

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A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (13), é de R$ 2 milhões

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (12), o concurso 3828, e premiou apostadores com R$ 3,49 milhões para quem acertou 15 dezenas, que foram 03, 05, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25. A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (13), é de R$ 2 milhões.

Entre os que acertaram as 15 dezenas, 1 aposta(s) ganhadora(s), levando para casa R$ 3,49 milhões.

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Apostas premiadas com 15 dezenas:

Sao Jose dos Campos/SP

1 aposta ganhou o prêmio para 15 acertos

Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 385 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.583,91.

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Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 14614 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 184061 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 931777 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.