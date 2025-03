Aposta única do RJ ganha R$ 131 milhões no concurso 2.833 da Mega-Sena

Siga o TNOnline no Google News

Uma aposta feita na cidade do Rio de Janeiro (RJ) acertou as seis dezenas do concurso 2.833 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (25), e faturou mais de R$ 131 milhões. Conforme a Caixa Econômica Federal, o prêmio da faixa principal foi de R$ 131.361.519,85

Os números sorteados foram: 01 - 03 - 13 - 16 - 36 - 56.

Outras 205 apostas acertaram cinco número e ganharam R$ 35.629,31 cada. Entre os jogos acertadores da quina estão 15 do Paraná. As cidades são: Almirante Tamandaré; Assaí; Bituruna; Cascavel; Cianorte; Curitiba (4); Foz do Iguaçu; Londrina; Maringá; São José dos Pinhais (2); e Sarandi.

Além disso, houve 11.347 apostas ganhadoras com quatro acertos. Cada uma faturou R$ 919,56.

O próximo sorteio será na quinta-feira (27), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

