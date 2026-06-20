Aposta única acerta as seis dezenas da Mega-Sena; veja os números sorteados

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Uma aposta única registrada na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, acertou as seis dezenas do concurso 30221 da Mega-Sena, sortado na noite deste sábado (20), e faturou sozinha o prêmio principal de R$ 39.427.096,38.

-LEIA MAIS: Mega-Sena 3021: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

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Os números sorteados foram: 16 - 19- 22 - 24 - 46 - 58

Outras 65 apostas garantiram o valor de R$ 30.910,50 cada. Destes, dois bilhetes são do Paraná, nas cidades de Colorado e Ponta Grossa.

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O sorteio também contemplou 3.942 apostadores que fizeram quatro acertos, rendendo um repasse de R$ 840,14 para cada bilhete vencedor.





Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O próximo sorteio da loteria está agendado para esta terça-feira (23), com um prêmio principal estimado em R$ 3,5 milhões.

