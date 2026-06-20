Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
LOTERIAS

Aposta única acerta as seis dezenas da Mega-Sena; veja os números sorteados

No Paraná, apostas de Colorado e Ponta Grossa acertaram na quinta e faturaram R$ 30,9 mil cada; confira

Escrito por Da Redação
Publicado em 20.06.2026, 21:55:52 Editado em 20.06.2026, 21:55:46
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Aposta única acerta as seis dezenas da Mega-Sena; veja os números sorteados
Autor Sorteio aconteceu na noite deste sábado (20) - Foto: Agência Brasil

Uma aposta única registrada na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, acertou as seis dezenas do concurso 30221 da Mega-Sena, sortado na noite deste sábado (20), e faturou sozinha o prêmio principal de R$ 39.427.096,38.

-LEIA MAIS: Mega-Sena 3021: confira os números sorteados e de onde são os ganhadores

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os números sorteados foram: 16 - 19- 22 - 24 - 46 - 58

Outras 65 apostas garantiram o valor de R$ 30.910,50 cada. Destes, dois bilhetes são do Paraná, nas cidades de Colorado e Ponta Grossa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O sorteio também contemplou 3.942 apostadores que fizeram quatro acertos, rendendo um repasse de R$ 840,14 para cada bilhete vencedor.


Aposta única acerta as seis dezenas da Mega-Sena; veja os números sorteados
AutorFoto: Reprodução

O próximo sorteio da loteria está agendado para esta terça-feira (23), com um prêmio principal estimado em R$ 3,5 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas Ganhadores Loteria mega sena resultados
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV