Aposta única acerta as seis dezenas da Mega-Sena; veja os números sorteados
No Paraná, apostas de Colorado e Ponta Grossa acertaram na quinta e faturaram R$ 30,9 mil cada; confira
Uma aposta única registrada na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, acertou as seis dezenas do concurso 30221 da Mega-Sena, sortado na noite deste sábado (20), e faturou sozinha o prêmio principal de R$ 39.427.096,38.
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Os números sorteados foram: 16 - 19- 22 - 24 - 46 - 58
Outras 65 apostas garantiram o valor de R$ 30.910,50 cada. Destes, dois bilhetes são do Paraná, nas cidades de Colorado e Ponta Grossa.
O sorteio também contemplou 3.942 apostadores que fizeram quatro acertos, rendendo um repasse de R$ 840,14 para cada bilhete vencedor.
O próximo sorteio da loteria está agendado para esta terça-feira (23), com um prêmio principal estimado em R$ 3,5 milhões.