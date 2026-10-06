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CRIME

Aposta sobre Lula e Bolsonaro termina com homem morto com oito tiros no Amazonas

Vítima foi atingida na zona rural de Pauini; aposta não paga envolvia R$ 10 mil em espécie e uma caminhonete

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Aposta sobre Lula e Bolsonaro termina com homem morto com oito tiros no Amazonas
Autor Homem foi morto nesta segunda-feira (05) - Foto: Reprodução

Um homem foi morto com oito tiros nesta segunda-feira (05) na comunidade de Belo Monte, zona rural de Pauini, no interior do Amazonas, após uma discussão motivada por uma aposta política não paga. O desentendimento ocorreu devido a um palpite de alto valor sobre o cenário eleitoral nacional envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). A vítima morreu no local do crime antes da chegada de qualquer socorro médico.

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O acordo firmado entre os moradores estipulava o pagamento de R$ 10 mil em espécie, somado à entrega de uma caminhonete. A recusa de uma das partes em cumprir os termos combinados gerou uma forte cobrança e um atrito verbal, que rapidamente escalou para a execução com arma de fogo.

A identidade do homem assassinado ainda não foi divulgada oficialmente pelas autoridades. O autor dos disparos fugiu logo após o crime e segue com paradeiro e identidade desconhecidos. A Polícia Civil do Amazonas instaurou um inquérito para apurar todas as circunstâncias do homicídio, confirmar a autoria e localizar o atirador.

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Apostas políticas BELO MONTE homicidio Inquérito Policial Pauini violência no Amazonas
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