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Aposta simples acerta os seis números da Mega-Sena 3029 e ganha mais de R$ 43 milhões

Os números sorteados foram: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59; veja de onde é a aposta ganhadora

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 22:25:02 Editado em 09.07.2026, 22:24:58
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Aposta simples acerta os seis números da Mega-Sena 3029 e ganha mais de R$ 43 milhões
Autor A aposta simples, com seis números, foi feita na Lotérica O Paraíso da Sorte - Foto: Agência Brasil

Uma aposta de Divinópolis (MG) acertou as seis dezenas do Concurso 3.029 da Mega Sena, realizado nesta quinta-feira (09), e vai receber o prêmio de R$ 43.068.394,39.

A aposta simples, com seis números, foi feita na Lotérica O Paraíso da Sorte.

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Os números sorteados foram: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59.

39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 45.642,92 cada, enquanto 3.261 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 899,78 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h de sábado (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. O prêmio principal está estimado em R$ 20 milhões.

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A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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