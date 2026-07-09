Aposta simples acerta os seis números da Mega-Sena 3029 e ganha mais de R$ 43 milhões
Os números sorteados foram: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59; veja de onde é a aposta ganhadora
Uma aposta de Divinópolis (MG) acertou as seis dezenas do Concurso 3.029 da Mega Sena, realizado nesta quinta-feira (09), e vai receber o prêmio de R$ 43.068.394,39.
A aposta simples, com seis números, foi feita na Lotérica O Paraíso da Sorte.
Os números sorteados foram: 01 - 11 - 24 - 33 - 35 - 59.
39 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 45.642,92 cada, enquanto 3.261 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 899,78 cada.
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h de sábado (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. O prêmio principal está estimado em R$ 20 milhões.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.