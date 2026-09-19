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Aposta do RS acerta sozinha as cinco dezenas da Quina e fatura R$ 545 mil

Sorteio realizado pela Caixa no concurso 7121 teve apenas um ganhador na faixa principal; confira a premiação completa

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Aposta do RS acerta sozinha as cinco dezenas da Quina e fatura R$ 545 mil
Autor As dezenas sorteadas na ocasião foram 22, 23, 47, 60 e 64 - Foto: Reprodução

Uma única aposta feita na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, acertou sozinha os cinco números do concurso 7121 da Quina, realizado nesta sexta-feira (18), e faturou o prêmio de R$ 545.810,37. As dezenas sorteadas na ocasião foram 22, 23, 47, 60 e 64.

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Nas demais faixas de premiação, 31 apostas acertaram quatro números e garantiram R$ 7.545,77 cada. Outros 1.628 jogos fizeram o terno (três acertos) e receberão R$ 136,84 cada um, enquanto 43.292 bilhetes com dois acertos levarão o valor individual de R$ 5,14.

Sem acúmulo na faixa principal, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado no domingo (20), é de R$ 600.000,00.

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Os sorteios da Quina ocorrem regularmente de segunda a sexta-feira e também aos domingos. Para participar, a aposta mínima com cinco números custa R$ 3,00, com os jogos podendo ser feitos em lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal.

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