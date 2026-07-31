Aposta do Espírito Santo acerta a Lotofácil 3749 e leva R$ 1,29 milhão

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Bilhete de Linhares foi o único a acertar as 15 dezenas do concurso 3749; próximo prêmio está estimado em R$ 8 milhões

A Lotofácil realizou mais uma edição nesta quinta (30), o concurso 3749, e premiou uma aposta realizada em Linhares (ES) com R$ 1,2 milhão ao acertar as 15 dezenas sorteadas, que foram 01, 02, 03, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 25.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (31), é de R$ 8 milhões.

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Já entre os apostadores que acertaram as 14 dezenas, foram 334 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 1.157,63.

Já entre os apostadores que acertaram as 13 dezenas, foram 10011 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 35,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 12 dezenas, foram 107424 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 14,00.

Já entre os apostadores que acertaram as 11 dezenas, foram 514915 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 7,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingo.