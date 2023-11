Aposta do ES ganha sozinha prêmio de R$ 50 milhões na Mega-Sena

Uma aposta realizada na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, acertou sozinha as seis dezenas no sorteio do concurso 2.658 da Mega-Sena, que foi realizado na noite desta terça-feira (21), em São Paulo. A pessoa ganhadora vai embolsar um total de R$ 50.248.574,29.

continua após publicidade

Veja os números sorteados: 05 - 13 - 39 - 51 - 58 - 60.

Segundo a Caixa Econômica Federal, além do ganhador principal, outras 78 apostas acertaram a quinta e vão levar um prêmio de R$ 41.036,33 cada. Mais 4.750 apostas tiveram quatro acertos e vão ganhar R$ 962,65 cada.

continua após publicidade

Novo ganhador em Apucarana

Mais um sortudo acertou a quina da Mega-Sena em Apucarana, norte do Paraná. Depois de uma aposta feita na Lotérica 13 Pontos levar mais de R$ 62 mil no concurso anterior, realizado no último sábado (18), uma outra aposta acertou a quinta do sorteio desta terça-feira (21) e ganhou uma bolada de R$ 41.036,33.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta quinta-feira (23).

continua após publicidade

Siga o TNOnline no Google News