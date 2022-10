LOTERIAS

Aposta de São Paulo ganha prêmio de R$ 131,5 milhões da Mega-Sena

As dezenas sorteadas são as seguintes: 28 - 36 - 39 - 44 - 56 – 60

Agência Brasil (via Agência Brasil)

Atualização: 30 de outubro, 2022, às 08:14

fonte: Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas

As seis dezenas do concurso 2.534, foram sorteadas na noite desse sábado (29), no Espaço da Sorte, na capital paulista.