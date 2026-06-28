Aposta de São Paulo acerta as 15 dezenas e fatura R$ 1,4 milhão na Lotofácil

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Concurso 3721 foi realizado neste sábado (27) e também premiou milhares de apostadores nas demais faixas

Uma aposta registrada na cidade de São Paulo (SP) acertou as 15 dezenas do concurso 3721 da Lotofácil, sorteado na noite deste sábado (27), e levou sozinha o prêmio principal de R$ 1.461.582,75.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na capital paulista. As dezenas sorteadas foram: 01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 14 – 15 – 20 – 21 – 23 – 24.

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Além do vencedor da faixa principal, milhares de apostadores em todo o país também foram contemplados nas demais categorias de premiação.

Confira a distribuição dos prêmios:

• 15 acertos: 1 aposta ganhadora — R$ 1.461.582,75;

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• 14 acertos: 229 apostas ganhadoras — R$ 1.911,79 cada;

• 13 acertos: 8.633 apostas ganhadoras — R$ 35,00 cada;

• 12 acertos: 99.528 apostas ganhadoras — R$ 14,00 cada;

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• 11 acertos: 544.776 apostas ganhadoras — R$ 7,00 cada.

Para participar da Lotofácil, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. O prêmio principal é destinado a quem acerta as 15 dezenas sorteadas, mas também há premiação para quem faz 11, 12, 13 ou 14 acertos.

O próximo concurso da modalidade será realizado nesta segunda-feira (29), com prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal em milhões de reais.