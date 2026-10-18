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Aposta de Porecatu acerta os 15 números da Lotofácil e fatura prêmio de R$ 445 mil

Além do paranaense, apostadores de Caçapava e Mirante do Paranapanema (SP) também cravaram todas as dezenas do concurso 3807

Escrito por Da Redação
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Aposta de Porecatu acerta os 15 números da Lotofácil e fatura prêmio de R$ 445 mil
Autor Foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Uma aposta simples feita em Porecatu, município de pouco mais de 11 mil habitantes localizado no Norte do Paraná, acertou as 15 dezenas do concurso 3807 da Lotofácil, sorteado na manhã deste domingo (18). Com um investimento de apenas R$ 3,50, valor da aposta mínima, o ganhador faturou o prêmio de R$ 445.386,24. O jogo pé-quente foi registrado na Lotérica Pontes.

- LEIA MAIS: Aposta de Arapongas acerta a quina da Mega-Sena e fatura quase R$ 59 mil

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Além do ganhador paranaense, outras duas apostas simples, feitas nas cidades de Caçapava e Mirante do Paranapanema, ambas no interior de São Paulo, também cravaram todos os números e levaram o mesmo valor cada uma. As dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal neste concurso foram: 01, 03, 04, 07, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24 e 25.

O concurso 3807 também rendeu prêmios para as faixas menores. Ao todo, 341 apostas fizeram 14 acertos e garantiram R$ 1.173,70 cada. Outros 10.878 jogos acertaram 13 dezenas e levaram R$ 35, enquanto 115.002 apostas fizeram 12 acertos com prêmio de R$ 14, e 548.026 apostadores recuperaram R$ 7 por acertarem 11 números. O próximo sorteio da Lotofácil já está marcado para a noite desta segunda-feira (19), com o prêmio principal estimado em R$ 2 milhões.

Para quem deseja tentar a sorte, a mecânica da Lotofácil exige que o apostador escolha entre 15 e 20 números dentro dos 25 disponíveis no volante. São premiadas as cartelas que obtêm de 11 a 15 acertos. Os jogos podem ser registrados presencialmente em qualquer casa lotérica do país ou por meios digitais, através do site oficial de Loterias da Caixa e do aplicativo para celulares, além do internet banking exclusivo para correntistas da instituição. Os sorteios regulares ocorrem de segunda a sexta-feira, às 21h, e aos domingos, às 11h.

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