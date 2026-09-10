Aposta de MT leva sozinha prêmio de R$ 4,6 milhões na Lotomania

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Bilhete de Diamantino acertou as 20 dezenas do concurso 2973, sorteado nesta quarta-feira (9)

A Lotomania realizou mais uma edição nesta quarta (09), o concurso 2973, e premiou uma aposta simples de Diamantino (MT) com R$ 4,6 milhões por acertar as 20 dezenas sorteadas, que foram 04, 08, 10, 19, 24, 28, 36, 43, 49, 71, 72, 76, 79, 80, 89, 91, 92, 95, 96, 97.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na sexta (11), é de R$ 650.000,00.

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📰 LEIA MAIS: Quina acumula e prêmio chega a R$ 21,5 milhões nesta quinta-feira

Já entre os apostadores que acertaram as 19 dezenas, foram 8 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 41.254,48.

Já entre os apostadores que acertaram as 18 dezenas, foram 81 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 2.546,58.

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Já entre os apostadores que acertaram as 17 dezenas, foram 785 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 262,76.

Já entre os apostadores que acertaram as 16 dezenas, foram 4968 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 41,52.

Já entre os apostadores que acertaram as 15 dezenas, foram 19058 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 10,82.

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Apostas

A aposta mínima, de 20 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados às segundas, quartas e sextas.