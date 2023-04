Aposta de Minas Gerais leva sozinha R$ 61 milhões da Mega-Sena

Da Redação

Sortudo levou R$ 61 milhões

Uma aposta de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, acertou sozinha as seis dezenas e vai levar o prêmio de R$ 61.056.497,58. O sorteio do concurso 2.587 da Mega-Sena foi realizado na noite de sábado (29), em São Paulo.

Veja os números sorteados: 05 - 10 - 11 - 22 - 23 - 37.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, o ganhador fez uma aposta simples, de seis números, em uma casa lotérica da cidade.

A quina teve 328 apostas ganhadoras; cada uma vai levar R$ 17.723,23. Já a quadra teve 27.180 vencedores; cada um receberá R$ 305,54.

O próximo sorteio da Mega-Sena será na quarta-feira (3), às 20h, com prêmio estimado de R$ 3 milhões. Vale reforçar que, a partir deste domingo (30), as apostas para a Mega-Sena passarão a custar R$ 5, de acordo com reajuste divulgado pela Caixa no início do mês.

