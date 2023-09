Aposta de MG fatura sozinha R$ 84,7 milhões da Mega-Sena

O resultado da Mega-Sena 2630 com prêmio de R$ 84.729.015,04 milhões foi divulgado neste sábado (9), em São Paulo, e uma aposta de Santa Luzia (MG) faturou sozinha o prêmio milionário.

O ganhador fez uma aposta simples, que custou R$ 5,00, na Lotérica Rota da Sorte, localizada na cidade mineira de pouco mais de 220 mil habitantes. Este foi também o terceiro maior prêmio pago pela Mega em 2023.

Os números sorteados hoje foram: 14 - 18 - 22 - 26 - 31 - 38

250 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 24.675,33. Os 9.565 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 921,34 cada.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia conforme o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.á para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

