Uma aposta registrada em Buriti Alegre, em Goiás, acertou todas as 15 dezenas do concurso 3837 da Lotofácil, sorteado na noite desta terça-feira (24), e garantiu o prêmio principal de R$ 3,76 milhões. Os números sorteados pela Caixa Econômica Federal foram 03, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 24 e 25.

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Nas demais faixas de premiação, 828 apostas acertaram 14 dezenas e cada ganhador vai receber R$ 841,75. Já na faixa de 13 acertos, 14.564 jogos foram contemplados com R$ 35,00 cada.

Com 12 dezenas corretas, 158.259 apostas levaram R$ 14,00 cada uma, enquanto 804.414 bilhetes que acertaram 11 dezenas garantiram R$ 7,00 por aposta. A estimativa da Caixa para o próximo concurso, marcado para esta quarta-feira (25), é de R$ 2 milhões.

Os sorteios da Lotofácil são realizados de segunda a sábado. Para participar, o apostador pode fazer o jogo mínimo, com 15 números, pelo valor de R$ 3,50 nas lotéricas ou nos canais digitais da Caixa.