Aposta de Curitiba ganha sozinha quase R$ 3 milhões na Quina

Uma aposta de Curitiba (PR) acetou sozinha as cinco dezenas da Quina, que foram sorteadas na noite desta terça-feira (31), referente ao concurso 6280. O ganhador ou ganhadora vai levar R$ 2.928.568,25.

Os números sorteados foram: 06-22-58-64-77

Segundo o site da caixa econômica, outras 56 apostas acertaram quatro números e vão embolsar R$ 6.282,32. 4.789 apostas acertaram três números e faturam R$ 69,96 cada uma. 84.041 apostas com dois acertos levam R$ 3,98. O próximo sorteio da Quina será nesta quarta-feira, com prêmio de R$ 800 mil.

Quanto custa a aposta da Quina?

Apostar na Quina custa no mínimo R$ 2,50 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 7,5 mil (com 15). Se a aposta for feita no site, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, mas esse valor pode incluir jogos em outras loterias.



