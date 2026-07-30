Aposta de Campo Grande fatura R$ 26,1 milhões na Quina; veja as dezenas

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Bilhete do Mato Grosso do Sul acertou sozinho os cinco números do concurso 7078; próximo sorteio vale R$ 600 mil

A Quina realizou mais uma edição nesta quarta (29), o concurso 7078, e premiou uma aposta de Campo Grande (MS) com R$ 26,1 milhões por acertar as 5 dezenas sorteadas, que foram 16, 31, 55, 66, 71.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (30), é de R$ 600.000,00.

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Já entre os apostadores que acertaram as 4 dezenas, foram 60 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 11.030,23.

Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 4732 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 133,19.

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Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 120348 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 5,23.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

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Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sexta e domingos.