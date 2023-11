Aposta de Cambira leva mais de R$ 90 mil na quina da Mega-Sena

Uma aposta realizada na cidade de Cambira, no Vale do Ivaí, acertou a quina do concurso 2.661 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (28) e vai ganhar um prêmio de R$91.906,90. O pequeno município possui 9.460 habitantes, segundo o Censo do IBGE de 2022.

De acordo com a Caixa Econômica, a aposta foi realizada na Lotérica Boa Sorte. Cambira é uma das seis cidades do Paraná com apostas que acertaram a quina. As outras foram: Cascavel, Coronel Vivida, Curitiba, Ibiporã e Mamborê. No Brasil foram 28 ganhadores da quina. Já o prêmio principal acumulou e foi a R$ 37 milhões.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia conforme o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

