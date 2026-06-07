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Aposta de Brasília ganha prêmio de R$ 30,4 milhões da Mega-Sena

O sorteio foi realizado na noite deste sábado (6), no Espaço da Sorte, em São Paulo

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.06.2026, 11:44:26 Editado em 07.06.2026, 11:44:22
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Aposta de Brasília ganha prêmio de R$ 30,4 milhões da Mega-Sena
Autor Concurso 3.015 foi realizado nesta noite de sábado - Foto: Agência Brasil

Uma aposta de Brasília acertou as seis dezenas do Concurso 3.015 da Mega Sena e vai receber o prêmio de R$ 30.424.768,27. O sorteio foi realizado na noite deste sábado (6), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As dezenas sorteadas são: 09 - 18 - 26 - 31 - 53 - 58.

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O jogo premiado é do tipo simples e foi feito pela internet.

68 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 37.037,29 cada;

4.932 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 841,73 cada.

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Apostas

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado na terça-feira (9). O prêmio está estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa e também pela internet, no site da Loterias Caixa.


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apostas Concurso 3015 Loterias Caixa mega sena prêmio sorteio
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