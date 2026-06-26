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Aposta acerta 20 números da Lotomania 2942 e leva R$ 5,5 milhões; veja onde

Além do prêmio principal, quatro apostas acertaram 19 números e receberão R$ 62.270,37 cada

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 22:41:30 Editado em 26.06.2026, 22:41:24
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Aposta acerta 20 números da Lotomania 2942 e leva R$ 5,5 milhões; veja onde
Autor Como houve ganhador na principal faixa de premiação, o prêmio não acumulou - Foto: Agência Brasil

Uma aposta acertou as 20 dezenas do concurso 2942 da Lotomania, sorteado na noite desta sexta-feira (26), e faturou sozinha o prêmio de R$ 5.540.248,04. Como houve ganhador na principal faixa de premiação, o prêmio não acumulou. Segundo a Caixa, a aposta feita via canais eletrónicos foi feita por um morador(a) de Vitória (ES).

As dezenas sorteadas foram: 02 - 15 - 18 - 20 - 27 - 29 - 35 - 43 - 48 - 51 - 63 - 69 - 74 - 76 - 78 - 81 - 84 - 96 - 98 - 99.

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Além do prêmio principal, quatro apostas acertaram 19 números e receberão R$ 62.270,37 cada, essas apostas foram feitas em Fortaleza (CE), Extrema (MG), São João Batista do Glória (MG) e São Paulo (SP). Outras 86 apostas fizeram 18 acertos e ganharam R$ 1.810,18.

Confira a premiação completa do concurso

20 acertos: 1 aposta ganhadora – R$ 5.540.248,04;

19 acertos: 4 apostas – R$ 62.270,37 cada;

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18 acertos: 86 apostas – R$ 1.810,18 cada;

17 acertos: 587 apostas – R$ 265,20 cada;

16 acertos: 3.509 apostas – R$ 44,36 cada;

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15 acertos: 14.840 apostas – R$ 10,49 cada;

0 acertos: não houve ganhadores.

O próximo sorteio da Lotomania será realizado na segunda-feira (29). A estimativa de prêmio é de R$ 500 mil.

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Como jogar na Lotomania

Na Lotomania, o apostador escolhe 50 números entre os 100 disponíveis no volante. Também é possível marcar menos dezenas e deixar que o sistema complete a aposta automaticamente, por meio da modalidade Surpresinha.

São premiadas as apostas que acertam 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum dos números sorteados. A aposta simples custa R$ 3.

Os sorteios da Lotomania são realizados às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21 horas.

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