Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber 13º

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar, nesta segunda-feira (25), aos aposentados e pensionistas a primeira parcela do 13º salário. De acordo com o INSS, os pagamentos serão feitos junto com os benefícios referentes a abril.

Entre os dias 25 de abril e 6 de maio, serão liberados benefícios aos grupos de aposentados e pensionistas. Veja:

fonte: g1

O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Como consultar os benefícios



Para consultar o benefício, basta ligar no número 135 e informar o número do CPF, além de confirmar alguns dados cadastrais, a fim de evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Também é possível consultar por meio do site Meu INSS, plataforma que contém diversos serviços digitais. É preciso realizar login na tela inicial, e, na sequência, clicar no serviço de "Extrato de Pagamento". Ao fazer o clique, o aposentado ou pensionista terá acesso ao extrato e todos o detalhes sobre o pagamento do benefício.

Além das formas de consulta citadas anteriormente, também é possível ter acesso pelo aplicativo de celular Meu INSS. Assim como no acesso pelo site, de início, é necessário fazer o login, e então, todos os serviços disponíveis e histórico das informações do beneficiário serão listados.