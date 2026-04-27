Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
IR 2026

Aposentados com 65 anos ou mais têm direito a isenção adicional no IR 2026? Entenda

Isenção extra aplica-se exclusivamente a proventos de aposentadoria, reforma ou reserva

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 08:28:41 Editado em 27.04.2026, 08:28:36
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Aposentados com 65 anos ou mais têm direito a isenção adicional no IR 2026? Entenda
Autor É fundamental destacar que essa "isenção extra" é restrita a rendimentos de previdência. - Foto: Agência Senado/Arquivo

Contribuintes com 65 anos ou mais que recebem aposentadoria, pensão, reforma ou reserva remunerada têm direito a uma faixa adicional de isenção no Imposto de Renda 2026, referente ao ano-calendário de 2025. O benefício permite um abatimento mensal de R$ 1.903,98, valor que não entra na base de cálculo do tributo. Somando à faixa de isenção padrão, aposentados e pensionistas que receberam até R$ 3.807,96 mensais ao longo de 2025 ficaram isentos de pagar o imposto.

📰 LEIA MAIS: Moto bate na traseira de carro e deixa casal ferido em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

É fundamental destacar que essa "isenção extra" é restrita a rendimentos de previdência. Outros ganhos tributáveis, como aluguéis, salários de trabalho ativo ou rendimentos de atividades autônomas, continuam sujeitos à tributação normal, independentemente da idade do contribuinte. Além disso, a regra atual refere-se ao exercício de 2026 com base nos rendimentos de 2025; para 2026, o Governo Federal elevou a isenção mensal para R$ 5 mil, mas ainda não detalhou como será o tratamento para a parcela extra dos idosos a partir deste ano.

A idade avançada não exime o cidadão da obrigação de prestar contas ao Fisco. A entrega da declaração do Imposto de Renda continua sendo obrigatória caso o contribuinte se enquadre nos critérios estabelecidos pela Receita Federal, como possuir patrimônio superior a R$ 800 mil, ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 ou rendimentos isentos/tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil no ano anterior.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O preenchimento preciso das informações é indispensável para evitar problemas com o Fisco, como multas ou a inclusão do documento na malha fina. Por isso, ao declarar, o contribuinte deve separar corretamente o que são rendimentos isentos e o que constitui renda tributável, garantindo que a isenção extra seja aplicada apenas sobre os valores permitidos por lei.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
aposentadoria COTIDIANO Declaração de Imposto Idosos Contribuintes imposto de renda IR 2026 isenção fiscal isenção IR 2026 Rendimentos Isentos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV