Aposentados com 65 anos ou mais têm direito a isenção adicional no IR 2026? Entenda

Contribuintes com 65 anos ou mais que recebem aposentadoria, pensão, reforma ou reserva remunerada têm direito a uma faixa adicional de isenção no Imposto de Renda 2026, referente ao ano-calendário de 2025. O benefício permite um abatimento mensal de R$ 1.903,98, valor que não entra na base de cálculo do tributo. Somando à faixa de isenção padrão, aposentados e pensionistas que receberam até R$ 3.807,96 mensais ao longo de 2025 ficaram isentos de pagar o imposto.

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É fundamental destacar que essa "isenção extra" é restrita a rendimentos de previdência. Outros ganhos tributáveis, como aluguéis, salários de trabalho ativo ou rendimentos de atividades autônomas, continuam sujeitos à tributação normal, independentemente da idade do contribuinte. Além disso, a regra atual refere-se ao exercício de 2026 com base nos rendimentos de 2025; para 2026, o Governo Federal elevou a isenção mensal para R$ 5 mil, mas ainda não detalhou como será o tratamento para a parcela extra dos idosos a partir deste ano.

A idade avançada não exime o cidadão da obrigação de prestar contas ao Fisco. A entrega da declaração do Imposto de Renda continua sendo obrigatória caso o contribuinte se enquadre nos critérios estabelecidos pela Receita Federal, como possuir patrimônio superior a R$ 800 mil, ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584,00 ou rendimentos isentos/tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 200 mil no ano anterior.

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O preenchimento preciso das informações é indispensável para evitar problemas com o Fisco, como multas ou a inclusão do documento na malha fina. Por isso, ao declarar, o contribuinte deve separar corretamente o que são rendimentos isentos e o que constitui renda tributável, garantindo que a isenção extra seja aplicada apenas sobre os valores permitidos por lei.