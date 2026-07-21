Aposentado se surpreende ao colher aipim gigante de 61 kg em SC; veja

Uma colheita inusitada mobilizou a atenção dos moradores do bairro Maccari, em Morro da Fumaça, no Sul de Santa Catarina. O caminhoneiro aposentado Pedro Maccari surpreendeu-se ao retirar do quintal de sua casa um aipim gigante com 61 quilos. O tubérculo havia sido plantado há cerca de dois anos e sete meses e exigiu um esforço físico fora do comum para ser removido do solo.

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De acordo com o morador, a dimensão da raiz só foi percebida no momento do manuseio, quando ele constatou que não conseguiria retirá-la manualmente. Para concluir a colheita, foi necessário utilizar uma picareta e uma alavanca de ferro. Maccari relatou que a terra não recebeu nenhum tipo de adubo ou fertilizante para impulsionar o crescimento, atribuindo o resultado exclusivamente à ação da natureza.

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O aposentado mantém o cultivo de subsistência com cerca de 50 pés de aipim, destinados ao consumo próprio e à doação para vizinhos, além de produzir vinhos artesanais. Apesar do entusiasmo com o achado, Maccari testou o cozimento do alimento e constatou que, devido ao longo tempo de cultivo, a raiz perdeu o sabor ideal para a culinária humana. Diante disso, o aipim de tamanho recorde será picado e servido como trato para os terneiros da propriedade.

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Foto: Reprodução/Pedro Maccari Foto: Reprodução/Pedro Maccari



