Após vítima rastrear moto, PM é preso com cinco veículos roubados dentro de casa

Um sargento da Polícia Militar de 44 anos foi preso em flagrante, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense (RJ), sob a suspeita de ocultar veículos roubados em sua própria residência. A detenção do agente ocorreu após uma vítima de assalto no bairro de Saracuruna decidir rastrear a sua motocicleta levada por criminosos. O sinal de GPS apontou para o imóvel do policial, localizado no bairro da Vila Sarapuí, motivando a ação das forças de segurança.

LEIA MAIS: Matheus, da dupla com Kauan, anuncia fim do casamento com Paula Aires após 14 anos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A operação foi deflagrada por agentes da 59ª Delegacia de Polícia (DP) em um trabalho conjunto com a própria Polícia Militar. Durante a inspeção na casa do sargento, as autoridades localizaram um total de oito veículos, sendo três automóveis, quatro motocicletas e uma moto aquática. A Polícia Civil confirmou que, após a checagem nos sistemas, cinco desses veículos apresentavam registro ativo de roubo. No momento da abordagem, o policial justificou que atuava na recuperação de bens para uma empresa de seguros, contudo, não apresentou nenhuma documentação que comprovasse a versão prestada.

O militar foi encaminhado à delegacia e autuado pelos crimes de receptação qualificada e associação criminosa. De acordo com a Polícia Civil, há fortes indícios da existência de uma organização criminosa voltada especificamente para a ocultação de veículos roubados naquela região, e as diligências continuarão para desarticular o esquema. O sargento preso responde a um inquérito em andamento na Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), instaurado em 2024, que também investiga o seu envolvimento com associação criminosa e receptação.

As informações são do UOL.