Após vistoria, Corpo de Bombeiros veta ensaios técnicos no sambódromo do Rio

Juliana Garçon (via Agência Estado)

O Corpo de Bombeiros realizou uma vistoria no Sambódromo do Rio, visando os ensaios técnicos, e, após verificar defeitos nos hidrantes, vetou o uso da estrutura. De acordo com a corporação, "a pista não apresenta as condições mínimas de segurança".

A vistoria foi realizada nesta sexta-feira (27) à noite, e o Corpo de Bombeiros emitiu uma notificação que não autoriza os ensaios. Em nota, a corporação detalhou que encontrou defeitos nos volantes de acionamento dos hidrantes dos setores 5, 6 e 9. Além disso, não foram encontrados conectores e mangueiras em nenhum dos setores.

A vistoria acontece após a Justiça do Rio determinar que o Sambódromo apresente, em 24 horas, toda a documentação necessária para funcionar. A decisão atende pedido de liminar, em ação popular, ajuizada na tarde de ontem por um advogado.

A Justiça determinou que a prefeitura do Rio, o prefeito Eduardo Paes (PSD) e a Riotur informem e comprovem, no prazo de 24 horas contados a partir de sua intimação, o cumprimento das exigências do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar para a realização dos ensaios técnicos das escolas de samba no local. Estão previstos ensaios neste sábado, 28, e domingo, 29.

Veja a seguir a nota da corporação:

"O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro realizou, na noite desta sexta-feira (27/01), vistoria técnica nos equipamentos necessários para a liberação da pista do sambódromo para os ensaios técnicos. Após a inspeção, os Bombeiros emitiram notificação não autorizando a realização dos ensaios técnicos para o Carnaval 2023. O veto tem caráter imediato pois a pista não apresenta as condições mínimas de segurança.

Problemas encontrados na vistoria:

Defeitos nos volantes de acionamento dos hidrantes dos setores 5, 6 e 9;

Além disso, não foram encontrados conectores e mangueiras em nenhum dos setores.."