Após viralizar, trisal sai de periferia e vai morar em AlphaVille

Lary Ingrid, Ítalo Silva e João Victor, trisal conhecido nas redes sociais, estão mudando de vida. Os três, que vivem sob o mesmo teto, saíram do Conjunto Palmeiras, na periferia de Fortaleza, Ceará, e agora moram em uma mansão em Alphaville, no litoral cearense. O "upgrade" deles veio após um crescimento no número de seguidores nas redes sociais, o que ocasionou um melhor faturamento.

"Ele [Ítalo ] trabalhava até ano passado com serviço geral, e ele [João Victor] trabalhava lavando carro, e eu trabalho com internet. Com o passar o tempo, que a gente vai ficando mais conhecido, vai aumentando nosso público e vai aumentando nosso dinheiro também, eu resolvi que eles não precisavam mais trabalhar", disse a influenciadora digital Lary em entrevista ao G1.



"De que adianta eles saírem daqui, passar o dia fora, trabalhar seis dias pra ganhar o que eu já ganho?", questiona.

A mulher, que é humorista, fatura por participações em eventos e publicidades para os seus 910 mil seguidores apenas no Instagram.

De acordo com Ítalo Silva, um dos maridos de Lary, apesar de terem mudado de vida, a humildade prevalece. "Pra mim, não está sendo nada extraordinário não, a diferença é só que a gente anda na rua, e as pessoas falam com a gente, querem bater foto. De resto, está tudo normal. A gente morava num bairro mais simples, a gente se mudou, graças a Deus, um pouco mais chique", afirmou.

"Nós continuamos uma família de oito pessoas, só que morando numa casa maior e com um carro maior, só isso, mas a gente não consegue se vislumbrar com isso. Estou numa casa cheia, com todos os meus filhos perto de mim, era dos meus sonhos, e logo na melhor fase da minha vida", acrescenta a Lary.

Início do trisal

Lary e Ítalo mantém uma relação estável há cerca de oito anos. João Victor passou a fazer parte do relacionamento há pouco tempo. Quem teve a ideia de formar o trisal, segundo a humorista, foi Ítalo, que a propôs abrir o relacionamento do casal.

"Este bonito [Ítalo] quis abrir o relacionamento porque estava de olho nas meninas e eu achei que era para a gente se divertir. Tipo, vamos para uma festa, se interessamos por alguém e vamos ficar com alguém lá. Mas não, descobri que é porque ele já estava de olho nas meninas da academia”, relembrou Larissa.

Após aceitar a proposta do companheiro, Larissa se envolveu com o João Victor e assumiu a relação com os dois homens.

"Eu já conhecia o João desde criança, ele sempre morou vizinho a minha mãe, mas foi embora e eu era muito colega da mãe dele. Quando ele voltou, esse bonito inventou de vim me beijar, aí eu fui e beijei e nós estamos tudo aqui hoje. Foi maior que nós", falou Larissa.

