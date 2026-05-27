Após uma semana, 5 dos 7 homens presos em caverna inundada são encontrados vivos

Socorristas informaram nesta quarta-feira (27) que cinco dos sete moradores presos há uma semana em uma caverna inundada no Laos foram encontrados com vida. Eles foram localizados por mergulhadores especializados em cavernas e permanecem presos em uma gruta subterrânea enquanto as equipes de resgate continuam as buscas pelos dois moradores restantes.

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Acredita-se que estejam presos em uma saliência elevada dentro da caverna, que recebe fluxo de ar contínuo. Os homens entraram na caverna na terça-feira passada, 19 de maio, em busca de ouro, mas a forte chuva provocou uma enchente repentina que bloqueou a entrada.



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Uma operação arriscada de resgate foi iniciada em meio a condições climáticas adversas. Mais de 100 pessoas participam do resgate, incluindo 15 mergulhadores experientes e especialistas que ajudaram no dramático resgate de um time de futebol juvenil na Tailândia, em 2018.

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O mergulhador tailandês Kengkad Bongkawong disse que os socorristas estavam trabalhando com um mapa considerado bastante preciso e que os moradores estão no "local mais seguro" dentro da caverna. "É por isso que acredito que, dadas a geografia e as condições de vida das vítimas, se elas estiverem naquela área específica, suas chances de sobrevivência são muito altas", disse ele, que também participou da operação na Tailândia.

O mergulhador finlandês Mikko Paasi, que integra a equipe de mergulhadores, publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece se espremendo entre rochas irregulares. Ele descreveu uma caminhada de quatro quilômetros pela selva para chegar ao local e as dificuldades enfrentadas. "Dentro da mina, é preciso navegar por centenas de metros de restrições constantes, águas de inundação, riscos de desabamento e alto risco de contaminação do ar", disse Paasi.

Para resgatar os moradores, os socorristas terão que percorrer um túnel de 340 metros. Algumas partes têm apenas 60 centímetros de largura, então os socorristas precisarão rastejar para se aproximarem do grupo preso. Bongkawong descreveu a entrada natural da caverna como uma trilha que desce em um ângulo de 45 graus. "É tão estreito que você precisa se inclinar para o lado, abaixar-se e rastejar de barriga para baixo para passar", explicou.

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A entrada e saída da caverna devem ser cuidadosamente coordenadas, pois não há espaço para os socorristas se cruzarem. Um sistema de dutos de ar foi instalado para fornecer ar fresco ao túnel. Capacetes, máscaras de respiração e monitores de gás estão sendo usados para monitorar os níveis de oxigênio e gases tóxicos no estreito sistema de cavernas.

Arnold Dix, geólogo e especialista em resgate em desastres que liderou a operação para salvar mineiros indianos de um túnel que desabou em 2023, alertou que resgates desse tipo são inerentemente arriscados. Segundo ele, após sete dias dentro da caverna, o risco de doenças entre os presos está aumentando. As condições também são muito difíceis para os socorristas, que precisam temer serem surpreendidos por uma forte correnteza dentro dos túneis. "Meus sentimentos estão com os socorristas que estão lá no Laos neste momento. Espero que tenham sucesso, mas também espero que não morram no processo", disse Dix.