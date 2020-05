Após troca de tiros, PRF e PF apreendem 335 quilos de maconha

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF) apreenderam 335 quilos de maconha no final da noite de sexta-feira (8) em Ponta Grossa (PR), na região dos Campos Gerais.

A droga era transportada no porta-malas de um automóvel Fiat Palio com placas falsas e diversos sinais de adulteração.

Por volta das 23h30, os policiais deram ordem de parada ao motorista, em frente à Unidade Operacional Furnas, na BR-376.

Cerca de oito quilômetros à frente, nas imediações do Parque Vila Velha, ele abandonou o veículo e correu em direção a uma área de mata. O traficante efetuou alguns disparos de arma de fogo na direção da equipe da PRF, que revidou. Nenhum policial foi atingindo e o homem ainda não foi encontrado.

Como as marcações do chassi foram suprimidas, não foi possível descobrir a placa original do carro. A PRF registrou a ocorrência na 13ª Subdivisão da Polícia Civil em Ponta Grossa.

Maconha na BR-277 em Irati

Duas horas antes, outra equipe da PRF apreendeu 34,7 quilos de maconha em Irati, na BR-277. A droga estava no porta-malas de um automóvel Volkswagen Fox.

Após desobedecer as ordens de parada, o motorista fez uma série de ultrapassagens forçadas, transitou pela contramão e pelo acostamento, além de tentar atingir a viatura da PRF, sem sucesso.

Mais à frente, o carro colidiu contra um barranco e o traficante fugiu a pé. Ele ainda não foi encontrado. A PRF encaminhou o veículo e a droga para a Delegacia da Polícia Civil em Irati.