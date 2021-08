Da Redação

Após terremoto, Ciclone tropical Grace ameaça Haiti

O Haiti passa por uma grave crise humanitária causado por um terremoto no último sábado. O desastre soma 1,3 mil mortes e cerca de 5,7 mil feridos, além de milhares de pessoas desabrigadas no país caribenho. Agora, um ciclone tropical ameaça tornar ainda mais grave a situação no Haiti nesta segunda-feira (16).

De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), tempestades severas poderão provocar inundações e deslizamentos de terra no país, que ainda contabiliza as perdas humanas e materiais provocadas pelo terremoto de magnitude 7,2 ocorrido no sábado (14).

Segundo o NHC, o ciclone, batizado Grace, está localizado a cerca de 200 km a leste de Porto Príncipe, a capital do Haiti, e se move para oeste a cerca de 24 km/h. Há previsão de chuvas entre 127mm e 254 mm no sul do país e, também, na República Dominicana.

"Essas fortes chuvas podem produzir inundações repentinas e urbanas e possíveis deslizamentos de terra", alertou o centro meteorológico.

O NHC destacou que o centro do ciclone passará perto da costa sul de São Domingos, ilha compartilhada pelo Haiti e a República Dominicana.

Ele também deve passar pela Jamaica, Cuba e Ilhas Cayman entre terça e quarta-feira, segundo a trajetória prevista pelo serviço meteorológico.

O terremoto de sábado foi o terceiro grande desastre natural ocorrido no Haiti em 11 anos. Em 2010, pelo menos 200 mil pessoas morreram e outras 300 mil ficaram feridas em um terremoto que devastou completamente o país. Cinco anos depois, em 2016, um furacão, batizado Matthew, deixou centenas de pessoas mortas e dezenas de milhares desabrigadas.

Terremotos são frequentes na história do pequeno país, que é um dos mais pobres do mundo e afundado em crises. Antes de 2010, os haitianos enfrentaram grandes tragédias com tremores de terra ocorridos em 1887, 1842, 1770 e 1751.

O que explica esse histórico é um vasto sistema de falhas geológicas que resultam do movimento da placa caribenha e da enorme placa norte-americana. em meio do qual está o Haiti.

Com informações: G1