Após ter casa invadida e ser queimado com maçarico, curandeiro de 88 anos morre em SC

Vítima era muito conhecida na região por realizar benzimentos. Quatro homens que levaram o veículo do idoso já estão presos pelo crime

O curandeiro Santo Piana, de 88 anos, morreu na madrugada de segunda-feira (31) após passar 19 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital de Joaçaba, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O idoso foi vítima de um crime brutal dentro de sua própria casa, localizada no município de Tangará, no dia 12 de agosto.

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Durante a invasão, ele foi rendido, amarrado, teve os olhos e a boca vendados e sofreu queimaduras nas pernas e abaixo das costelas provocadas por um maçarico. Quatro homens suspeitos de cometer o ataque foram presos e denunciados pelo Ministério Público (MP) por latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

De acordo com as investigações conduzidas pelo delegado Matusalém Júnior, o grupo criminoso invadiu a residência durante a madrugada com o objetivo de roubar o carro da vítima. O veículo foi localizado logo após o crime na cidade vizinha de Videira, momento em que três dos suspeitos foram capturados em flagrante. O quarto e último envolvido foi detido no dia 19 de agosto. A denúncia formal do MP contra os criminosos, cujos nomes não foram divulgados, foi apresentada na terça-feira (1º).

A violência do caso gerou forte comoção regional, já que Santo Piana era uma figura tradicional e muito procurada pela comunidade para realizar rezas e benzimentos. O velório e a cerimônia de despedida ocorreram na manhã de terça-feira no cemitério da linha Santa Catarina, em Tangará.