O temporal que atingiu a cidade de São Paulo e a região metropolitana no domingo, 22, provocou alagamentos, desabamentos e deixou moradores desalojados. Na manhã desta segunda-feira, 23, o Corpo de Bombeiros retomou as buscas por um homem que desapareceu após ser arrastado pela correnteza do Rio Tamanduateí, na zona sul da capital. Na zona leste, duas residências foram interditadas após o desabamento de um muro de contenção e de uma escadaria.

O desaparecimento ocorreu na noite de domingo, nas proximidades do cruzamento da Avenida Teresa Cristina com a Avenida do Estado, na Vila Monumento. Segundo a Defesa Civil do Estado, uma pessoa foi vista sendo levada pela correnteza do rio. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas nas buscas, que se estenderam até a região da Estação Armênia, no centro. Como o homem não foi localizado, os trabalhos foram interrompidos durante a noite em razão da força da água.

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Ainda na zona sul, três pessoas foram arrastadas pela enxurrada para dentro de um rio na Rua Baldomero Fernandes, no Jabaquara. As vítimas foram resgatadas pelos bombeiros e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro.

Na zona leste, o temporal provocou o desabamento de um muro de contenção e de uma escadaria que dava acesso a duas residências na Rua Malacacheta, na Penha. De acordo com a Defesa Civil, o solo encharcado comprometeu as fundações dos imóveis. Após vistoria técnica, as duas casas foram interditadas preventivamente.

Ao todo, 14 pessoas ficaram desalojadas e precisaram buscar abrigo na casa de familiares. Outro imóvel nas proximidades também foi afetado, atingindo cerca de 20 moradores.

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Segundo balanço do Corpo de Bombeiros, foram registrados 15 chamados para quedas de árvores, dois para desabamentos e um para enchente ou alagamento na capital e na Grande São Paulo durante o domingo. Entre a meia-noite e as 6h20 desta segunda-feira, a corporação recebeu outros quatro chamados relacionados a árvores caídas.

Além das ocorrências provocadas pelo temporal, passageiros da Linha 9-Esmeralda enfrentaram alterações na circulação dos trens na manhã desta segunda-feira. Uma falha de energia na subestação de Morumbi elevou os intervalos entre as composições de cinco para sete minutos.

Ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) foram acionados para atender os passageiros. A operação foi normalizada às 6h12. Não houve confirmação de relação entre a falha elétrica e a chuva.

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Estado de atenção para alagamentos no domingo

No domingo, todas as regiões da capital ficaram em estado de atenção para alagamentos entre 17h50 e 21h, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

As rajadas de vento chegaram a 54,3 km/h na Vila Leopoldina, na zona oeste, e a 50,9 km/h na região da Barragem Guarapiranga, na zona sul. No Aeroporto de Congonhas, os ventos atingiram 44,4 km/h.

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Por volta das 18h10, a Defesa Civil enviou um alerta severo sobre a possibilidade de raios, ventos fortes e queda de granizo.

A previsão do CGE é de que o tempo permaneça abafado e instável nesta segunda-feira, com possibilidade de novas pancadas de chuva de moderada a forte intensidade a partir do meio da tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Na terça-feira, 24, o cenário deve se repetir, com temperaturas que podem chegar a 31°C.