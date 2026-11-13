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Após temporal na quinta-feira, veja como fica a previsão do tempo para o fim de semana em SP

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A cidade de São Paulo deve registrar pancadas isoladas de chuva e temperaturas elevadas ao longo do fim de semana, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

A capital paulista amanheceu nesta sexta-feira, 13, com sol entre nuvens. A expectativa é de elevação de temperaturas ao longo do dia e também pancadas de chuva de forma isolada e passageiras no período da tarde.

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Na quinta-feira, 12, fortes chuvas provocaram alagamentos e interromperam a circulação de trens na Grande São Paulo. Os bombeiros registraram ao menos 27 chamados. Veículos ficaram submersos em Mauá e uma pessoa foi resgatada de um carro.

No sábado, 14, o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia. "No fim da tarde a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, entretanto não há previsão de chuva para a Grande São Paulo", afirma o CGE.

Em razão da condição climática, as buscas no Google Trends pelo termo "chuva" ganharam relevância nas últimas horas.

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No domingo, 15, a condição para a ocorrência de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em alguns momentos, tem grande probabilidade de ocorrer entre a tarde e o início da noite.

"As precipitações devem vir acompanhadas de trovoadas, raios e eventuais rajadas de vento, que podem superar os 50 km/h. Portanto, há risco de formação de alagamentos, elevação das cotas dos rios e córregos, bem como queda de árvores", alerta o CGE.

Veja a variação de temperatura prevista para a cidade de São Paulo, segundo a Meteoblue:

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Sexta-feira: entre 18ºC e 25ºC

Sábado: entre 18ºC e 27ºC

Domingo: entre 18ºC e 28ºC - previsão de fortes chuvas

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CLIMA/SP/TEMPORAL/PREVISÃO
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