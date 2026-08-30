Após tarde de calor, Defesa Civil emite alerta de chuva forte e rajadas de vento em São Paulo

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta severo, neste domingo, 30, de chuva forte em diferentes regiões paulistas, além do município de Embu das Artes e de cidades do Grande ABC.

Depois do calor intenso que atingiu a Grande São Paulo, a chuva ganhou intensidade, acompanhada de rajadas de vento e granizo, nas zonas Sul, Leste e Oeste.

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De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, às 15h10, todas as regiões de São Paulo estavam em estado de atenção para alagamento.

No restante do País, a previsão indica risco de tempestades e granizo na Região Sul, enquanto o calor e a baixa umidade predominam em outras áreas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as instabilidades devem persistir nesta segunda-feira, 31, principalmente no Sul.

No sul do Estado, próximo à divisa com o Paraná, a região de Itapeva deve estar entre as mais afetadas. A previsão aponta pancadas de chuva rápidas e localizadas.

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Na segunda-feira, o céu deve permanecer com muitas nuvens em São Paulo. Há possibilidade de chuva isolada nas regiões oeste, central e sul do território paulista. Nas demais áreas do Sudeste, o céu deve ter poucas nuvens.