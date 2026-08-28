Após soltar, Justiça manda prender empresário acusado de jogar mulher de prédio no Morumbi

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis, como violência contra a mulher. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A Justiça de São Paulo expediu um novo mandado de prisão contra o empresário Alex Leandro Bispo dos Santos, preso em dezembro do ano passado, suspeito de jogar Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 anos, do 10º andar do prédio onde ela morava, no Morumbi, zona sul da capital. Ele havia sido solto no dia 10 deste mês.

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A decisão de soltura é do dia 6 de agosto. O alvará de soltura foi cumprido no dia 10. A defesa do empresário não foi localizada. Ele é considerado foragido.

Ao decidir pela soltura do empresário, a Justiça decidiu que Bispo dos Santos não poderia se aproximar das testemunhas, por no mínimo 500 metros, manter contato por WhatsApp ou por telefone, e teria que se apresentar a cada dois meses em juízo.

O empresário se tornou réu em fevereiro deste ano. O processo tramita na 5ª Vara do Júri do Foro Central Criminal. Alex Leandro Bispo dos Santos foi preso em dezembro do último ano.

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De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o crime ocorreu no dia 29 de novembro. Inicialmente, o caso foi tratado como homicídio, mas não houve detalhes sobre suspeitos da época. Depois, no decorrer da investigação, Santos, apontado como companheiro da vítima, passou a ser investigado por feminicídio.

Maria Katiane era natural de Crateús, no interior do Ceará, mas morava na capital paulista. Ela tinha uma filha, que mora em Crateús e estuda na Escola Sônia Burgos. A jovem era ativa em seu perfil no Instagram, o qual usava para publicar fotos de viagens e vídeos bem-humorados sobre cabelo, maquiagem e rotina de exercícios.

Dados da SSP apontam que o Estado de São Paulo registrou 207 casos de feminicídio entre janeiro e outubro do último ano, com 114 registros no interior, 40 na Região Metropolitana de São Paulo e 53 na capital, o que representa um aumento de 10,1% na comparação com o mesmo período do ano passado.