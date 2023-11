Após sobreviver a incêndio no Pantanal, animal raro ganha fama mística

Siga o TNOnline no Google News

O fotógrafo de natureza e guia de safari Fábio Paschoal fez um registro raro no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Após vários dias sob uma intensa queimada, um filhote de veado-campeiro albino foi flagrado pelo profissional.

Inclusive, o que torna o encontro ainda mais especial, é que ele ocorreu no dia em que as chamas foram apagadas pela chuva. Segundo o fotógrafo, há uma lenda de um espírito poderoso brasileiro, chamado Anhangá, que protege as matas, rios e animais selvagens.

O que torna a história ainda mais interessante é que, segundo crenças, a entidade costuma surgir como um veado branco e de olhos vermelhos. Exatamente com as mesmas características que a do animal que Fábio encontrou.

"A gente viu ele logo depois das chuvas apagarem a maior parte dos focos de incêndio aqui do Pantanal. E depois que ele apareceu, as chuvas continuaram a vir e agora a gente não tá mais sob ameaça do fogo, dos focos de incêndio", disse o guia em uma entrevista ao G1.

Ainda segundo o profissional, o pequeno cervo estava acompanhado da mãe. "Por enquanto ele está bem. A gente espera muito que a gente possa ver ele crescer, o Anhangá crescer e se transformar num veado-campeiro adulto, a gente torce muito por ele!", assinala.

Não foi a primeira vez

Paschoal disse que esse foi o segundo encontro entre ele e o animal.

O primeiro deles aconteceu em outubro. Um biólogo explicou que o veado nasceu com uma mudança genética e por isso, não produz melanina, que é o pigmento do corpo que dá a cor a pele. A alteração não permite que o veado se camufle e pode dificultar sua sobrevivência.

O fotógrafo disse que aproveitou a trégua no incêndio para tentar achar o quadrúpede raro e obteve sucesso. "Depois de procurar por um tempo, a gente achou. Ele se destaca muito por ser branco. Foi incrível, é um bicho único, muito raro de se ver animais albinos na natureza", celebrou Fábio.

Com informações do G1.



