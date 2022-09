Após ser rejeitada, carneira é adotada e vira amiga de criança

Da Redação

Ísis e sua melhor amiga Bity

Uma história que tinha tudo para dar errado, terminou com final feliz, no Paraná. Uma carneira, de apenas dois meses, que foi rejeitada pela mãe, foi adotada por uma família de Paranavaí, noroeste do Estado. O animal virou o xodó e melhor amigo da pequena Ísis Monteiro, de 6 anos. A carneira, que é alimentada na mamadeira, até visitou a creche frequentada pela dona.

A história da Bity, como é chamada a filhote, e de Ísis, começou no sítio da família em Paranavaí, no noroeste do Paraná.

A Bity nasceu aqui no sítio da família mesmo, nasceu gêmea da sua outra irmã, mas ela foi rejeitada pela mãe por ser mais lenta que a outra, por não conseguir mamar sozinha. Então, comecei a dar mamadeira para ela não morrer de fome" - Talita Monteiro, mãe da Ísis, - Talita Monteiro, mãe da Ísis,

O cuidado virou amor. A pequena Ísis, segundo a mãe, acorda todos os dias às 6h para garantir o café da manhã da Bity. O carinho é recíproco. A mãe contra que é só a carneira ouvir a voz da criança que "vem correndo berrando".

Talita comenta que o animal ajudou muito a filha, que tem atrasos no desenvolvimento. "A carneira nos fez mais felizes e está ajudando minha filha com a autonomia dela", afirma.

Com informações do G1

