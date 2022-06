Após ser demitida, mulher quebra garrafas de vinho em mercado; vídeo

Da Redação

O incidente ocorreu na cidade argentina de Rafaela, na província de Santa Fé, na segunda-feira

Depois de ser demitida, uma funcionária se revoltou e derrubou várias garrafas de vinho da prateleira do supermercado em que trabalhava. O incidente ocorreu na cidade argentina de Rafaela, na província de Santa Fé, na segunda-feira (13).

🇦🇷 | Una mujer al enterarse que fue despedida de un supermercado en la ciudad de #Rafaela en #Argentina, le agarró un ataque de furia y destruyó varias botellas vino a su paso. pic.twitter.com/CJDohPwyqh — Impacto Mundo (@ImpactoMundo_) June 15, 2022

Evelin Roldán, de 25 anos, foi detida após o ataque, de acordo com o site Todo Notícias. Ela, no entanto, afirma que foi submetida a injustiças e que o vídeo foi editado pelos antigos empregadores. A razão para a demissão, segundo Evelin, teria sido uma discussão com seu chefe.



“Eu paguei todo o dano que causei, da forma que a lei decidiu. Demitiram-me assim, com uma mão atrás da outra, de um dia para o outro, sem motivo, sem me dar razões, uma explicação, nem ao menos uma desculpa”, destaca a ex-funcionária.