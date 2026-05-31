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Após se perder a caminho de acampamento, jovem é resgatado de helicóptero em SC

Operação de resgate exigiu que os socorristas passassem a madrugada ao lado da vítima devido à dificuldade do terreno e à baixa visibilidade noturna

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 18:30:26 Editado em 31.05.2026, 18:30:20
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Após se perder a caminho de acampamento, jovem é resgatado de helicóptero em SC
Autor Jovem foi resgatado pelos bombeiros neste domingo - Foto: Divulgação

Um jovem de 23 anos foi resgatado de helicóptero na manhã deste domingo (31) após se perder no Morro do Cambirela, em Palhoça, na Grande Florianópolis. A vítima foi localizada na madrugada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) e, devido às condições adversas do terreno, a retirada só pôde ser concluída em segurança com o clarear do dia.

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O acionamento das equipes de emergência ocorreu por volta das 19h30 de sábado (30). O rapaz tinha a intenção de acampar no cume sul do Cambirela, cujo acesso se dá pela trilha do Jarrão, mas acabou se desorientando em meio à mata fechada e ao relevo acidentado. Quando foi encontrado, ele apresentava escoriações leves e fortes sinais de frio intenso em decorrência das baixas temperaturas registradas durante a noite na região.

A operação de busca e resgate foi complexa e exigiu que uma equipe do Batalhão de Busca e Salvamento caminhasse pela trilha por mais de quatro horas e meia na escuridão. Ao localizar o jovem na madrugada, os militares realizaram os primeiros atendimentos, fornecendo aquecimento, hidratação e alimentação. Como o local apresentava pedras, grotas e baixíssima visibilidade, os socorristas avaliaram que seria arriscado descer a pé e optaram por aguardar em uma área segura até o amanhecer.

Durante toda a madrugada, a equipe em solo manteve contato com a Central de Operações do CBMSC utilizando internet via satélite, o que permitiu o planejamento minucioso do resgate aéreo. Pontualmente às 7h deste domingo, o helicóptero Arcanjo-01 foi deslocado até o cume sul, realizou a extração da vítima e dos bombeiros com sucesso e encerrou a ocorrência sem maiores complicações.

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Acampamento Corpo de Bombeiros Emergência Morro do Cambirela resgate Santa Catarina trilhas
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