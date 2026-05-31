Após se perder a caminho de acampamento, jovem é resgatado de helicóptero em SC

Um jovem de 23 anos foi resgatado de helicóptero na manhã deste domingo (31) após se perder no Morro do Cambirela, em Palhoça, na Grande Florianópolis. A vítima foi localizada na madrugada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) e, devido às condições adversas do terreno, a retirada só pôde ser concluída em segurança com o clarear do dia.

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O acionamento das equipes de emergência ocorreu por volta das 19h30 de sábado (30). O rapaz tinha a intenção de acampar no cume sul do Cambirela, cujo acesso se dá pela trilha do Jarrão, mas acabou se desorientando em meio à mata fechada e ao relevo acidentado. Quando foi encontrado, ele apresentava escoriações leves e fortes sinais de frio intenso em decorrência das baixas temperaturas registradas durante a noite na região.

A operação de busca e resgate foi complexa e exigiu que uma equipe do Batalhão de Busca e Salvamento caminhasse pela trilha por mais de quatro horas e meia na escuridão. Ao localizar o jovem na madrugada, os militares realizaram os primeiros atendimentos, fornecendo aquecimento, hidratação e alimentação. Como o local apresentava pedras, grotas e baixíssima visibilidade, os socorristas avaliaram que seria arriscado descer a pé e optaram por aguardar em uma área segura até o amanhecer.

Durante toda a madrugada, a equipe em solo manteve contato com a Central de Operações do CBMSC utilizando internet via satélite, o que permitiu o planejamento minucioso do resgate aéreo. Pontualmente às 7h deste domingo, o helicóptero Arcanjo-01 foi deslocado até o cume sul, realizou a extração da vítima e dos bombeiros com sucesso e encerrou a ocorrência sem maiores complicações.