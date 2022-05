Após polêmica com sem-teto, casal bomba nas redes sociais

Da Redação

Muita coisa mudou na vida de Sandra Mara Fernandes e do personal trainer Eduardo Alves após a polêmica que envolveu o ex-morador de rua Givaldo Alves. O casal viralizou nas redes sociais com centenas de milhares de seguidores em seus perfis pessoais.

Sandra, 34 anos, virou notícia em março deste ano após ser flagrada mantendo relação sexual com um homem em situação de rua, em Planaltina, no Distrito Federal. Eduardo viu a esposa e Givaldo Alves de Souza, 31, dentro do carro e espancou o agora ex-mendigo.

Após o caso, a mulher precisou ser internada em uma clínica por conta do surto psicótico que teve. No entanto, depois de receber alta, a vida de Sandra mudou.

Ela e o marido mudaram-se de Brasília e, nas redes sociais, dividem a rotina com os mais de 540 mil seguidores que adquiriram. O casal interage com os fãs diariamente e respondem as perguntas direcionadas a eles.



Desde que criou a conta no Instagram, em 15 dias, Sandra Mara @sandramarafer_ ganhou 295 mil seguidores na rede social. Eduardo (@eduardoalvestrainer) tem 241 mil seguidores e investe sua influência nos treinos que faz em academias de ginástica.



Em 27 de abril, ao quebrar o silêncio e usar a internet para se manifestar pela primeira vez após o ocorrido, Sandra agradeceu o apoio do público e acusou o ex-morador de rua de usá-la como objeto de prazer. O post rendeu mais de 130 mil curtidas e milhares de comentários.

