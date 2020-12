Após pegar US$ 730 mil e R$ 1,8 mi em obra em Santos, PF prende 5 em flagrante - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Federal prendeu na quarta-feira, 2, cinco suspeitos de participação em crime contra o Sistema Financeiro Nacional e lavagem de capitais, após apreender U$ 730 mil e R$ 1.825.700,00 em um imóvel em construção em Santos, no litoral paulista.

Segundo a PF, o empreiteiro responsável pela obra foi abordado logo após ter saído de uma agência turismo, onde trocou grande quantidade de moeda estrangeira por reais, sem apresentar documentos comprobatórios da transação cambial e tão pouco explicar a origem e destino dos recursos financeiros com ele localizados.

Ao mesmo tempo, outro grupo de policiais federais dirigiram-se ao imóvel, onde em um dos cômodos e em compartimentos secretos localizados no interior de dois veículos que se encontravam na garagem, foi encontrada "vultosa quantidade de valores em espécie".

A outra responsável pela residência compareceu ao local e também não soube esclarecer a origem do dinheiro encontrado. Ela disse ser a responsável e futura moradora do local quando a obra terminasse.

Tanto o empreiteiro como a outra responsável pela residência foram presos, além de outras três pessoas ligadas a agência de turismo que foram detidas pelo crime previsto no artigo 16 da Lei 4.792/86 - "fazer operar, sem a devida autorização, ou com autorização obtida mediante declaração falsa, instituição financeira, inclusive de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio". O trio foi liberado mediante pagamento de fiança.

Além do dinheiro, três veículos foram apreendidos (dois com compartimento secreto e o terceiro utilizado pela responsável do imóvel).

A PF indicou ainda que residência será objeto de pedido judicial de sequestro para que, caso não seja comprovada origem lícita dos valores utilizados para sua aquisição, seja determinado o seu perdimento em favor da União.